Ettevalmistustööd alles käivad, ent festivali korraldava Kohtla-Järve kultuurikeskuse loomingulise meeskonna kinnitusel on peakülaliste nimekiri juba paigas.

"Käesolev aasta on rikas ümmarguste tähtpäevade ja juubelite poolest: oma 90. sünnipäeva tähistab Eesti kuulsaim helilooja Arvo Pärt, enam kui 150 valssi kirjutanud Johann Straussil on 200. sünniaastapäev. Seetõttu otsustasime Narva sümfooniaorkestri juhi Anatoli Štšuraga, et tänavuse festivali juhtmotiiviks peaks saama valss," rääkis Kohtla-Järve kultuurikeskuse direktor Svetlana Korotkova.