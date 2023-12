Narva on sunnitud sulgema ühe kooli ja kolm lasteaeda

Käesolevast õppeaastast sai Narva Soldino koolist põhikool, ent varsti võib see õppeasutus sootuks uksed sulgeda. See on üks Narva uuemaid koole, ent vähem kui neljakümne aastaga on hoone ja selle tehnosüsteemid kõvasti kulunud.

Foto: Ilja Smirnov / Põhjarannik