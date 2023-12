Lüganuse ja Kohtla-Järve ei plaani aastavahetuse tulevärgist loobuda

On inimesi, kes peavad ilutulestike korraldamist ilmselgeks raha raiskamiseks, eriti veel kriisiajal. Osa inimesi muretseb valjusid helisid pelgavate loomade pärast ning keskkonnakaitsjadki soovitavad tulevärkide korraldamisest loobuda. Sellest hoolimata on aga palju neidki, kes soovivad pühade ajal linna korraldatavat ilutulestikku nautida ning ostavad ja lasevad rakette ka ise − linnatänavail on paugutamist kuulda juba tükk aega enne pühi.