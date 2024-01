Veetoru sulatanud mees pani Jõhvis maja põlema

Uue aasta esimestel päevadel on päästjad käinud kustutamas põlenguid, mis on alguse saanud torude hooletust soojendamisest kuumaõhuföönidega. "Tuletame meelde, et torude külmumise vältimiseks tasub katta need lisaisolatsiooniga ning võimaluse korral jätta ka kraan tilkuma, sest voolav vesi ei jäätu nii kergesti. Kui torud siiski ära külmuvad, on kõige ohutum soojendada neid küttekaablitega. Kui küttekaableid pole käepärast, võib abi olla ka kodusest soojapuhurist, kuid elektriseadmetega soojendades ära jäta neid hetkekski järelevalveta," teatas Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht. Ta lisas, et kindlasti ei tohi kasutada sulatamiseks lahtist tuld, leeklampi ega tööstuslikku kuumaõhufööni.