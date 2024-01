Kuremäel libisesid hommikul kaks bussi järjest teelt välja

Hommikul kell seitse Jõhvist Vasknarva suunas startinud buss libises Kuremäel teelt välja. Asendama saadetud reservbussi tabas sama saatus kakskümmend meetrit varem.

"Samamoodi vajus tagurpidi kraavi, mäkketõusust enam üles ei saanud. Kõikidel bussidel on lamellid all, aga lihtsalt nii libe on, et midagi pole teha," ütles ASi GoBus Ida-Viru regiooni juht Marko Vimb.

Isegi soolapuistur ootas tema sõnul mäe otsas, kuni bussid eest ära viidi, ja alles siis hiilis tasakesi soola puistama.

Vimb näeb probleemi selles, et teehooldajad ei üritagi midagi teha juba enne seda, kui bussid liinile lähevad. Bussid alustavad sõitu kella viiest, enne teehooldajate kohalejõudmist on need koos muu liiklusega jõudnud lume ja poolsulanud löga juba kõvasti kinni tallata ja sellest jäämassist on väga raske jagu saada.

"Põhjamaades tehakse jääkraabitsaga jää karedaks ja siis ei ole asi nii hull," teab ta oma kogemustest. "Kuremäel jookseb vesi nende languste vahel mööda jääd alla ja kui sinna sool peale pannakse, viib vesi ka soola minema. Soola-liiva segu on praegu kõige kindlam variant."

Teed olid kolmapäeva ennelõunal hirmus libedad kogu ida regioonis, teadis Vimb bussijuhtide telefonikõnedest, et kõik bussid hilinesid 20 - 25 minutit.

Kella ühe paiku oli ta parasjagu Narvas, kus üks linnaliini buss oli Peeterristi juures kraavi libisenud.

Ida-Viru ühistranspordikeskuse juht Heiki Luts täiendas nimekirja hommikul Kiviõlis ühes peatuses ringi keerates teelt välja vajunud bussiga (seda piirkonda teenindab OÜ M.K. Reis-X).

Temagi rääkis busside hilinemisest, märkides, et hilinesid ka need juhid, kellel seda varem kunagi pole juhtunud.

Marko Vimb tõdes, et bussijuhid on neil päevil suure pinge all.

"Üks juht ütles, et tema enne ei sõida, kui teed on liivatatud, ja ega ma teda sundida saa."

Nii sõitjad kui bussid on seni õnneks terveks jäänud.