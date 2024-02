VIDEO ja PILDIGALERII ⟩ Sajad suusatajad siirdusid Alutaguse metsa öömaratonile

Enamik nendest läbib vabastiilis 21 kilomeetri pikkuse ringi, mis viib ka üle järvejää. Lühem ring on 10 km pikkune. Öömaratonil paremusjärjestust ei selgitata. Öömaraton on Eesti pikamaasuusatamise sarja Estoloppet kuuluva klassikastiilis sõidetava 43 pikkuse Alutaguse maratoni proloog.

Startijate rivis olnud valitsuse Ida-Viru esindaja Jaanus Purga ütles, et Alutaguse maraton on Ida-Virumaa üks tähtüritusi. "See kambavaim siin on nii äge," ütles ta.