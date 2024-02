Kohtla-Järve vahetas poliitilistel põhjustel välja oma esindaja Ida-Viru keskhaigla nõukogus

Viimased poolteist aastat nõukogusse kuulunud ja seda juhtinud Dijev ei sobinud Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna võimuliidule, kuna pärast novembris toimunud võimupööret langes ta volikogus opositsiooni. Dijev valiti volikogusse küll Keskerakonna nimekirjas, kuid erimeelsuste tõttu endiste erakonnakaaslastega on ta nüüdseks sealt välja astunud.

Dijevi sõnul on tavapärane, et uus võimuliit asub nõukogudesse oma inimesi suunama. "Oleksin vaid oodanud, et minu asemel määratakse sinna mõni noorem ja aktiivsem inimene," sõnas ta.