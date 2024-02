Narva Trans tegi superkarika finaalist põnevusetenduse, kuid jäi trofeest siiski ilma

Et superkarikafinaalis lisaaega ei mängita järgnes karikavõitja selgitamiseks penaltiseeria. Kahe meeskonna peale kokku ei suutnud ainsana palli väravasse saata veel üks Transi Gruusia leegionär Šalva Burjanadze, kelle löök tabas posti.

Vahetult enne kohtumist teatas Trans, et meeskonnaga on liitunud Argentiina 29aastane ründaja Leonardo Gabriel Rolon, kes on Argentiina noortekoondisega tulnud Lõuna-Ameerika meistriks ning mänginud peale Argentiina ka Ekuadori (tulnud ka selle riigi meistriks), Tšiili, Mehhiko ja Malaisia klubides.