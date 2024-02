Kohtla-Järve Kesklinna kool kolib koolivaheajal uude majja

Käesoleval kevadvaheaeajal on Kohtla-Järve Kesklinna kooli õpetajatel ja teistel töötajatel käed-jalad tööd täis: nädala ajaga tuleb vanast majast ümber kolida ja end uues hoones sisse seada, et alustada järgmist õppeveerandit juba uues kohas. Kooli direktori Julia Kalamajeva sõnul on tegemist küll palju, kuid koolivaheajal peaks kõik tehtud saama.