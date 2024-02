Nõukogu rünnaku alla sattunud Narva haigla juht pöördus haiglasse ravile

Täna õhtul peaks kogunema Narva haigla nõukogu ja kavas on Ago Kõrgvee tagandamine haigla juhi ametist. Kõrgvee kinnitas neljapäeval Põhjarannikule, et vaatamata tervise halvenemisele, kavatseb ta siiski õhtul osaleda nõukogu istungil. "Muidugi lähen!" ütles ta.

Kõrgvee on need etteheited tõrjunud ja nimetanud tema tagandamiskatset poliitiliseks sammuks. Kõrgvee toetuseks kavatsevad Narva haigla töötajad neljapäeva õhtul korraldada meeleavalduse.

Ago Kõrgveele on teiste seas toetust avaldanud ka Eesti Haiglate Liidu esimees Urmas Sule ja endine tervise- ja tööminister ning riigikogu liige Tanel Kiik. Viimane nimetas Kõrgvee tagandamist Narva praeguste võimude poolt toiduahela ehitamiseks ja märkis, et enamik haigla nõukogu liikmetest ei tea tervishoiu toimimisest midagi. "Kui dr Kõrgvee ametist kangutamine õnnestub, siis on ilmselge, et ka uus haiglajuht määratakse ametisse poliitilistel, mitte tervishoiualastel kaalutlustel," märkis Kiik.