Kiviõlis deliiriumiseisundis mõrva sooritanud noor mees saadeti pikaks ajaks vangi

Viimase noahoobi tegi Kogutjuk süüdistuse kohaselt kannatanu vasakusse silma, jättes noa silmast välja tõmbamata. Ekspertiisi kohaselt põhjustas see koljuõõnde ulatunud, koljuluid ja peaaju vigastanud torkehaav kannatanu surma.

Menetluse käigus selgus, et süüdistatav oli enne juhtumit ligikaudu kuu aega järjest tarbinud iga päev alkoholi, mistõttu oli Kogutjuk rünnaku ajal alkoholi võõrutusnähtudest tulenevalt deliiriumis.

Jõhvi politseijaoskonna juht Andreas Kliimant rääkis 14. veebruaril toimunud tapmist toona Põhjarannikule kommenteerides, et sündmuskohale saabunud politseinikud asusid kohe välja selgitama kahtlustatavat, tema tundemärke ja võimalikku liikumissuunda. "Peatselt helistas häirekeskusesse tähelepanelik inimene, kes andis teada, et nägi linnas sokkide väel liikumas noort meest, kes oli verine. Helistaja ei teadnud samas, mis oli juhtunud. Politseinikud asusid meest samast piirkonnast otsima ning kella 17.25 paiku peeti kahtlustatav kinni," kirjeldas Kliimant ning tänas tähelepanelikku kodanikku, kelle kõne abil õnnestus tapmises kahtlustatava võimalik asukoht kiiremini tuvastada.

"On karm tõsiasi, et enamiku raskeid vägivallakuritegusid, sh tapmisi, panevad toime tuttavad inimesed. Tavaliselt mängib rolli ka ühine alkoholi tarvitamine, kui tekkinud konflikte ei osata enam sõnadega lahendada ja need muutuvad vägivaldseks ning hullemal juhul lõppevad kellegi surmaga," tõdes Kliimant.