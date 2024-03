Emakeelepäeva tähistamine sai alguse Meinhardi Laksi artiklist Põhjarannikus

Tundes muret eesti keele säilimise pärast, tegi Meinhard Laks selles artiklis neli ettepanekut. Ta soovis muu hulgas, et täiustatud keeleseaduse toel propageeritaks eesti keele õiget kasutamist, et 1994. aastal Kadrinas avatud emakeelesammast populariseeritaks huviobjektina kirjasõna ja suveniiride kaudu ning Kadrinas korraldataks igal aastal keelealaste uurimistööde ja kirjandusliku omaloomingu ülevaatus.

2004. aasta märtsis Põhjarannikus ilmunud intervjuus Tiia Linnardile ütles Meinhard Laks, et oli nördinud, kui esimesel katsel oli emakeelepäev uute riiklike tähtpäevade eelnõust välja jäänud. "Ja kui ma siis 1998. aasta jaanuaris juhtusin lehest lugema teadet, et riigikogule on kinnitamiseks esitatud need ja need tähtpäevad ja pühad − loen ja loen ja loen ega leia sealt emakeelepäeva nime −, sain ma justkui kaikaga pähe. Paar kuud kogusin jõudu, siis võtsin kätte ja tegin viimase rünnaku ning võitsin," meenutas ta.