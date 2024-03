Hoolekandeasutusi ootab jälle ohutuskontroll

Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor Angelina Pällo rääkis, et sel aastal alustatakse kontrollimist juba kevadel, sest sügisel suureneb viiruste leviku oht. "Lisaks on kevad õige aeg hooldekodudele tuleohutuse parandamise tegevuskava koostamiseks ning inspektorid on selleks head nõustajad," sõnas ta. Pällo lisas, et hoolekandeasutused on päästeameti jaoks prioriteetsed. "Hoolekandeasutustes on inimesed, kes tavaelus ei pruugi iseseisvalt hakkama saada. Nende ohutus on meile kõrgendatud tähtsusega. Seega iga-aastaste kontrollidega saame hea ülevaate, milline on igapäevane tuleohutusalane olukord hooldekodudes," selgitas peainspektor.