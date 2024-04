Ida päästekeskuse uus juht tuleb Tallinnast

Päästeameti peadirektori Margo Klaose sõnul räägib Janar Kärneri kasuks tema sihikindlus. "Viimase paari aasta jooksul on ta haldusosakonna juhatajana andnud olulise panuse, et päästeamet oleks kriisides toimepidev ja et meie elanikkonnakaitseks vajalik varude loomine ja logistika arendamine käima sai. Mitmenda põlve päästjana on temas seda eriliseks tegevat pisikut, mis teeb temast hea eeskuju nii kutselistele kui ka vabatahtlikele päästjatele," märkis Klaos.