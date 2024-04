Teravat kriitikat pälvinud jooksjast Kohtla-Järve abilinnapea soovib ametist lahkuda

Kohtla-Järve linnapea Henri Kaselo kinnitas Põhjarannikule, et Šalkauskas on esitanud lahkumisavalduse ja ta töötab abilinnapeana kuni aprilli lõpuni.

Linnapea lisas, et abilinnapeana tuleb tööd teha ka väljaspool ametlikku tööaega ja ka nädalavahetustel. "Seda tööd on väga raske ühildada treeningute ja muude asjadega. Ta tegi oma valiku ja otsustas loobuda abilinnapea positsioonist," sõnas Kaselo, kes rääkis juba paar nädalat varem, et Šalkauskasel tuleb valida, kas olla sportlane või abilinnapea.

25aastane Šalkauskas, kes varem töötas kehalise kasvatuse õpetajana, on olnud volikogu opositsiooni terava kriitika all alates esimestest päevadest, kui ta üllatuslikult abilinnapeaks kinnitati.

Opositsioonisaadikud heitsid talle ette töölt puudumist seoses treeningute ja võistlusega, aga ka seda, et haridusteemalistel nõupidamistel on ta põhiliselt vaikinud. Samuti on nad leidnud, et Šalkauskase eesti keele oskus ei ole nii hea, mida hariduse ja kultuuri valdkonna abilinnapealt tuleb eeldada.