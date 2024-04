Šalkauskase lahkumine aitab Kohtla-Järve võimul püsima jääda

Deniss Šalkauskas ütles, et lahkub ametist omal soovil, kuna ei osanud arvestada, et kultuuri ja hariduse abilinnapea töö ei kesta ainult kella viieni õhtul ning sageli on töökohustusi ka nädalavahetustel. "See oli minu otsus, aga arutasin seda ka linnapea ja Keskerakonna fraktsiooniga, kes said sellest aru. Leppisime kokku, et olen ametis kuni aprilli lõpuni, et nad jõuaksid selleks ajaks leida uue inimese," sõnas ta.