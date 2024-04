Toots lendas ühte maailma vaesemasse riiki Narva jaoks investoreid otsima

Endiselt on arusaamatu, milline tehas Tadžikistanist Narva tuleb ja milline on narvalaste kasu sellest visiidist. Loodan, et linnapea Jaan Toots õpib sellest rumalast loost ja edaspidi selliseid reise ei tee. Kindlasti ei ole Tadžikistan Eestile strateegiline partner.

KATRI RAIK, Narva linnavolikogu opositsioonipoliitik (SDE)