Narva jõe äärde viiest korterelamust koosnevat elamukvartalit rajava firma Rand ja Tuulberg üks omanikest, Kohtla-Järvelt pärit Aivar Tuulberg tõdes sel nädalal esimesele 45 korteriga elamule nurgakivi panemise tseremoonial, et ehitus on käinud nii hoogsalt, et lähiajal tuleks tegelikult juba sarikapidu korraldada. "Ehitajad on graafikust poolteist kuud ette jõudnud," ütles Tuulberg, kinnitades, et see maja saab ka plaanitust varem ehk juba selle aasta jõuludeks valmis ja selle finantseerimine on saja protsendi ulatuses kaetud.