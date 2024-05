Libapangatöötaja "aitas" jälle oma ohvrit

Politseisse pöördus naine, kellele oli 13. mail helistanud end pangatöötajana esitlenud mees, kes ütles naisele, et tema kontolt on proovitud laenu võtta. Konto kaitsmiseks paluti naisel paigaldada enda telefoni programm ja sisestada sinna Smart-ID PIN-koodid. Naine tegi seda ja avastas seejärel, et tema pangaarvelt on maha võetud 310 eurot.