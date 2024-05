Päästeamet teatas, et 20. mail Alutaguse vallast Konsu külast alguse saanud ja Toila valda Konju külla levinud maastikupõlengu ala on paarisajalt ruutmeetrilt laienenud kaheksale hektarile. Vanal karjäärialal põlevad turbane pinnas ja põõsastik ning tuli on levinud metsa.