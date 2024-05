Sillamäel peetaval rahvusvahelisel teatrifestivalil saab vaadata 17 etendust

Festival avatakse 30. mail kell 9.30. Päeva esimeses pooles saab vaadata nooremate koolilaste etendusi, pärastlõunal on kavas vanemate õpilaste ja täiskasvanute etendused.

Esimest korda toimus festival "Kõik teed viivad teatrisse" 2017. aastal ning oli juba toona rahvusvaheline. Festivali idee autor ja korraldaja on Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse Narva õppekoha huvijuht Anna Tereštšenko, kes on juba üle kahekümne aasta juhatanud teatristuudiot Underworld. Stuudio tegutseb küll Narvas, kuid trupi tööst võtab osa ka Sillamäe ja Jõhvi noori. Stuudio tegevusaastate jooksul on lavastatud rohkelt näidendeid nii noortele südamelähedastel ja kui ka muudel elulistel teemadel.