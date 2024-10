Vaimse tervise toob Ro-Ro klubisse Bachi muusika

Saab süveneda oma sisemaailma

"Muusika on peegel: muusikat kuulates kuulame tegelikult iseennast. See, mida kuulates kogeme ja milliseid seoseid endas loome, kõneleb meile meist endist, see on meis, ka meie hinge sügavaimates soppides toimuva peegeldus. Mida teadlikumad oleme aga eneses peituvast ja toimuvast, seda paremini saame ennast ja oma elu juhtida ning seda paremad püsivad meie vaimne tervis ja üldine heaolu," lisas ta.