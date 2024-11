Rakvere teater kostitab vürtsika perekonnadraamaga

Tegu on tragikomöödiaga klassikaliste Ameerika perekonnadraamade vaimus. Lafayette'i klanni liikmed on ammugi üksteisest võõrdunud. Kui perepea surmast on möödas ettenähtud aeg, saabuvad kaks venda ja õde koos perede ja elukaaslastega tagasi lagunevasse lapsepõlvemajja võlgade, koli ja mälestuste keskele, et jagada ära hiljuti surnud isa pärandus. Suguvõsa minevikust ujub päevavalgele ehmatav avastus, mis valab ainult õli tulle.