Toila noored rahvatantsijad noppisid Türgis mitu võitu

"Olen ammu unistanud, et saaks mõne oma rühmaga Eesti piiridest välja, ja kui sa unistad vahel valjult, siis võib juhtuda, et unistus läheb täide," rõõmustas Kaja Oja, kes võttis lapsevanemalt tulnud pakkumise kõhklemata vastu. "Süda hakkas kohe teises rütmis tööle, kui Elo Klaasmägi ühel märtsikuu õhtul helistas ja küsis, kas ma ei tahaks minna lastega võistutantsimisele Türki. Kohe vastasin, et jah, muidugi!"