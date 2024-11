Jõhvis kõlavad Ida-Viru juurtega väliseestlase Olaf Kopvillemi kupleed

Võinuks olla sama populaarne kui Eino Baskin

"Kui Olaf Kopvillem poleks pagulusse läinud ja oleks imekombel Eestimaal ellu jäetud, siis saanuks ta siin sama populaarseks kui Eino Baskin. Ja Eesti kuplee tõusnuks austusväärsemale tasemele. Ainult et siis oleks meil samavõrra vajaka jäänud pagulaselu laulupeegeldustest," on öelnud humorist ja kirjanik Priit Aimla.

Kopvillem tegi ka pidevalt kaastööd Toronto ajalehele Vaba Eestlane, mille põhjal andis ta 1996. aastal Tallinnas välja kogumiku "Vested". 1993. aastal esitas Pärnu teater Endla muusikalise komöödia "Toronto - Vilsandi, nõudmiseni". See teatri Varius näitemäng valmis Olaf Kopvillemi eluloo ainetel ja kajastas loomingut aastatel 1973-1996. Olaf Kopvillem suri 21. juuli 1997 Burlingtonis Kanadas.

Näitleja Peeter Kaljumäe on kohtunud mitmeid kordi Olaf Kopvillemiga nii Eestis kui Kanadas ja toob kontserdil publikuni kuulsa idavirulase huvitavaid eluloolisi seiku.

Peeter Kaljumäe kontsert "Sõber, ütle, kuidas käis see vana viis!" algab Jõhvi kontserdimajas kell 19. Pileti maksumus täiskasvanuile on 20 eurot, sooduspilet 15 eurot. Piletid on eelmüügis Piletilevis. Samal päeval esineb Peeter Kaljumäe Jõhvi gümnaasiumis Olaf Kopvillemit tutvustava kontserdi-loenguga.