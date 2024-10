Soome-ugri kultuur pääseb Ida-Virumaal üha rohkem pildile

Tänavu jõuti traditsiooniks saanud hõimupäevade konverentsiga Kirde-Eestisse ja sellel on Fenno-Ugria asutuse nõuniku Jaak Prozese sõnul oma põhjus. Soomeugrilastest eestlaste kõrval on ka siinsel venekeelsel elanikkonnal soome-ugri juuri.

"Mõned juured on õige sügaval, peaaegu 800 või rohkem aastat. Mõnedel on juured saja aasta tagusest ja hilisemast ajast, aga igal juhul on siinsetel inimestel soome-ugri juured," ütles Jaak Prozes, kui juhatas sisse konverentsi "Soome-ugri rahvad ja Kirde-Eesti".