Kohtla-Järve lugemissaalis näeb Ukraina salapärase lapskunstniku joonistusi

Piltidesse pani Sasha kogu oma armastuse ja vajaduse ilu järele: tema joonistustel on muinasjutulised ja ajaloolised süžeed, portreed, vaimsed teemad, kosmos ja loomad. Samas on ta lapselikult naiivsed teosed täis sügavat tarkust, kõrget vaimsust, harmooniat, erakordset ilu ja elurõõmu.

Sasha Putryat nimetatakse geniaalseks lapseks ja üheks Ukraina salapärasemaks kunstnikuks. Temast on vändatud kuus dokumentaalfilmi ning avaldatud kaks dokumentaaljutustust, värvilised kataloogid ja joonistuste albumid. Poltava kunstigaleriis on avatud Sasha Putrya nimeline laste näitusesaal, kus korraldatakse rahvusvahelisi laste loomingu konkursse. Poltava lasteaiale, kus Sasha käis, on paigaldatud mälestustahvel.