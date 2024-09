Kohtla-Järve kunstide kooli juubeliaasta juhatas sisse õpilaste suvetööde näitus

"Jätsime õpilastele täieliku valikuvabaduse, kus, mida ja milliste vahenditega maalida. Mõned lapsed töötasid klassiruumis, teised kodus, kolmandad tegid visandeid vanematega reisil olles või linnas ringi jalutades. Palju on kujutatud loomi, linde ja lilli − need loovad positiivse ja suvise meeleolu. Ja eriti tore on see, et paljud lapsed saavad inspiratsiooni oma kodukohast," rääkis Krivoglazova.

Kunstnik Gennadi Jeltsov hindas noorte maalikunstnike pingutusi kõrgelt. "Muidugi on töid erinevaid, sest kogemus on ju kõigil lastel samuti erinev: kes alles alustab, kes valmistub juba diplomit kaitsma. Ent on näha, et kõik nad on kõvasti pingutanud, ning paljud tööd on tehtud väga kvaliteetselt, võib öelda, et lausa professionaalselt. Tore, et minu kodulinnas on nii palju kunstihuvilisi lapsi," rõõmustab Jeltsov.