VIDEO ja PILDIGALERII Kohtla-Järve gümnaasium toob lavale rokkooperi

Neeme Kuningas, kes on Kohtla-Järve gümnaasiumi loomisest alates tegutsenud seal etenduskunstide õpetajana, nimetab ülejärgmisel laupäeval publiku ette toodavat etendust "hyperrealistlikuks syrrrokkooperiks". See tuleb sellest, et kuigi etendus, mille laulude sõnad kirjutas Aapo Ilves, käsitleb Kohtla-Järve lugu alates muinasajast kuni tänapäevani, ei ole tegu siiski ajaloolise kroonikaga, vaid kunstilise tõlgendusega sellest.

Laval nii profid kui gümnasistid

Laval saavad kokku viis erinevat ajastut ja viis paranovelli. "See on lugu linnast, kus on muret, valu, pisaraid, aga ka ilu, kodusust ja vaimsust," on kirjas etenduse tutvustuses.

Selle suurvormi toovad lavale kõrvuti Eesti tuntud muusikud ja lauljad, Kohtla-Järve gümnaasiumi segakoor, vokaalansambel, orkester ja projektbänd. Ühe lauluga üllatavad aga ka Kohtla-Järve Kirju-Mirju lasteaia laululapsed ja linnavolikogu opositsioonipoliitik Jaanek Pahka, kes olles punkbändi Alice Tisler laulja, toob lavale ka Kohtla-Järve 1980. aastate ehedat pungivaimu.

Kandvates osades on ooperisolistid Priit Volmer, René Soom, laulev näitleja Eduard Toman, noored muusikud Loora-Eliise Kaarelson ja Kauro Tafitšuk. Rokkooperis teeb kaasa ka tantsustuudio Viis Tähte, mille juhendaja Ainikki Seppar on ühtlasi etenduse koreograaf. Visuaalikunstnik on gümnaasiumi õppejõud Kati Jägel-Paal.

Margus Kappeli sõnul ei kahelnud ta hetkegi, kui sai kutse osaleda rokkooperis "Kohtla-Järve". Foto: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Margus Kappel: ma ei kahelnud hetkegi

Lavabändis mängib gümnaasiumi endiste ja praeguste õpilaste ning direktor Hendrik Aguri kõrval klahvpille Margus Kappel, kes on tuntud Eesti legendaarsetest bändidest Ruja ja Rock Hotel.