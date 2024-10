Kohtla-Järve kunstide kooli õpilastelt võtsid teatepulga üle õpetajad

Kunstiosakonna juubelile pühendatud ürituste sarja juhatas sisse äsja lõppenud õpilaste suvepraktika tööde näitus. Nüüd on õpilastelt teatepulga üle võtnud õpetajad, pannes oma töödest kokku nii žanrite kui tehnikate poolest väga mitmekesise näituse.

Kunstiosakonna juhataja Aarne Hanni avaldas näitust avades heameelt, et kõik kuus koolis töötavat õpetajat leidsid võimaluse oma töid vaatamiseks välja panna. "Õpetajatel ei ole eriti palju aega, et ise midagi luua, kuid meiegi püüame kunsti teha. Iga autor otsustas ise, mida näitusele välja panna, kuid enamik töid on värsked, tutvustades autorite mitmekesiseid huvisid," rõhutas ta.

Selle maali loomiseks kulus Aarne Hannil poolteist aastat. Foto: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Olga Žarkova sügismeeleolud. Foto: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Väljapanek on tõepoolest mitmekesine: Viktoria Krivoglazova on spetsiaalselt selle näituse jaoks loonud mitu uut graafilist tööd, Olga Žarkova jällegi teinud kooskõlas aastaajaga sügisteemaliste tööde valiku. Jevgeni Kolpakov on jäänud truuks haruldasele optilise impressionismi stiilile − vaatajal tasub tema tööde ees pikemalt seisatada, et neis peituvaid "saladusi" lähemalt vaadelda.

Aarne Hanni on välja pannud erisugustes tehnikates töid: õli- ja akvarellmaale, vitraaže, linna aukodanike skulptuurseid bareljeefe... Erilist tähelepanu köidab Oru lossi kujutav suur maal, mille tegemiseks kulus tal poolteist aastat.

"See on omamoodi rekonstruktsioon. Loss hävis sõja ajal, sestap pidin selle maalimiseks ajalukku süvenema ja hulgaliselt arhiividokumente läbi lappama. See oli haarav protsess, millest ma meeleldi ka oma õpilastele jutustan," sõnas Hanni.

Õpetajate loominguga on võimalik tutvuda nii kunstide kooli õpilastel endil kui ka kõigil teistel linnaelanikel: näitus jääb avatuks 12. novembrini, sissepääs galeriisse on tasuta.