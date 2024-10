VIDEO Džässifestival tahab tuua halli sügisesse Vahemere päikest

Hispaania ja Eesti õhtu

Reedel kell 18 Narva raekojas toimuval avakontserdil astub publiku ette temperamentne Hispaania duo Magalí Sare i Manel Fortia. Pissarenko kinnitab, et duo suudab mängida nõnda, et jääb mulje, justkui oleks kontrabassis peidus terve orkester. Nad esitavad Ladina-Ameerika ja Kataloonia muusikat üllatavast ja kohati isegi hulljulgest vaatenurgast.

Lembit Saarsalu sõnul on Narvas esitusele tulev kava nagu tema 59 aastat kestnud muusikaline teekond, mis on kulgenud läbi paljude maade ja stiilide, jõudes praeguse aja loominguni.

Reedesele päevale paneb kolledži fuajees punkti praegu Berliinis elava Eesti pianisti ja helilooja Mahtei Florea kaheksaliikmeline bänd Mahtei Florea New Grounds. Oleg Pissarenko nimetab 35aastast Floreat Eesti džässmuusika tõusvaks täheks, kes pärast õpinguid Eesti muusikakõrgkoolides (teiste seas ka Sillamäe kultuurielu praeguse vedaja Vladimir Võssotski käe all) ning seejärel Rootsis ja Saksamaal, on jõudnud teha silmapaistvat rahvusvahelist karjääri. Tema bänd esitab põhjamaist nüüdisdžässi, milles on äratuntavad ka klassikalise muusika elemendid. Esitatavad teosed on paljuski inspireeritud Petros Klampanise ja Arvo Pärdi muusikast. Narvas mängib Mathei Florea New Grounds ka hiljuti Berliinis ilmunud plaadi muusikat.