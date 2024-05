Prokuratuur lõpetab kriminaalmenetluse Nikolai Ossipenko suhtes seoses tema surmaga

Riigiprokurör Alan Rüütel ütles, et kriminaalmenetluse seadustikust tulenevalt on kahtlustatava või süüdistatava surm kriminaalmenetlust välistav asjaolu. "Küll aga on võimalik menetlust rehabiliteerimise eesmärgil jätkata, kui seda näiteks surnud kahtlustatava või süüdistatava esindaja taotleb. Prokuratuur valmistab ette kriminaalmenetluse lõpetamise määrust Nikolai Ossipenko osas," sõnas ta.