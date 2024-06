SUUR VIDEO ja PILDIGALERII Võidupüha koondas Eesti Narva

Ainsalu sõnul oli sellel, et võidupüha paraad sel aastal Narvas toimus, väga märkimisväärne tähendus: "Anda sõnum Vene Föderatsioonile, et meiega ei jamata. Me oleme valmis."

Paraadi publiku lemmikuks olid päästeliidu kolonni kuulunud kaheksa päästekoera. Foto: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Peaminister Kaja Kallas ütles Garnisoni kalmistul kõneldes, et paraku ajalugu kordub vahel, justkui meelde tuletades mustemaid peatükke. "Mis õudne riik see on, mis läheb teisele riigile kallale? Mida me saame teha, et seda õudset olukorda lõpetada ja edaspidi ära hoida?" küsis ta ja tuletas meelde, kui oluline on jätkata Ukraina toetamist võitluses Venemaa kallaletungi vastu.

Ida-Virumaalt pärit regionaalminister Piret Hartman tunnistas, et alates sellest hetkest, kui president oma võidupüha kõnet Narva Peetri platsil alustas, oli tal pisar silmas. "Ma arvan, et olla täna Narvas on hoopis teistmoodi kui Tallinnas. Mul on väga hea meel, et väga palju rahvast on tulnud uudistama. Väga ilus paraad oli," sõnas ta.

Narva gümnaasiumi direktor Irene Käosaar ütles, et võidupühal on Narvas väga uhke ja pidulik tunne. "Siin tähistame meie jaoks tähtsat võidupüha ja oma vabaduse päeva. See on harras ja pidulik ning vastavalt tänasele ilmale päikeseline tunne."

Käosaar ütles, et nägi varahommikul linnuses lipuheiskamise tseremoonial palju gümnaasiuminoori ja värske vilistlane Alyona Laanemann pidas ka kõne. Tema põhisõnum oli, et minevikku tuleb austada, kuid ärgem unustagem elada olevikus.