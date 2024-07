Tiit Lillemets: läksin linnavalitsusse soovist muuta linna elu paremaks

Praegu puhkusel olevalt Keivabult ei õnnestunud saada kommentaari, mille põhjal oli Lillemets sellesse ametisse parim. Linnapea Henri Kaselo sõnul tuli Lillemetsale kasuks see, et ta on varem linnavalitsuse süsteemis töötanud, muu hulgas ka linnapea abina Ahtme ja Oru linnaosas, tänu millele tunneb ta linna probleeme ja on end varem majandusjuhina heast küljest näidanud.