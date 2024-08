Jõhvist startis kolm vanasõidukit Balti keti aastapäeva puhul Vilniusesse

"On sümboolne, et vanasõidukite ühissõit Balti keti 35. aastapäeval Tallinnast Vilniusesse algab just Tallinna lauluväljakult. Siin tuksus Eesti iseseisvuse taastamise eelõhtul meie laulva revolutsiooni süda. See oli rahumeelne vastuhakk võõrale võimule, oma riigi tagasi võtmise võimas manifestatsioon," ütles riigipea.