ÜKS KÜSIMUS Mis saab, kui tööandjal pole töötajale tööd anda?

Tööandja peab maksma töötajale keskmist töötasu, kui töötaja on töövõimeline ja valmis tööd tegema, kuid ei tööta seetõttu, et tööandja ei ole andnud talle tööd, ei ole teinud vajalikke ettevalmistusi töö tegemiseks või on viivitanud töö vastuvõtmisega. Erandiks on olukorrad, kus töö andmata jätmine tuleneb töötaja süüst.