Poliitikute jutud neljarealisest maanteest Ida-Virumaal on endiselt muinasjutužanrist

Esimese pikema, 10kilomeetrise lõigu jaoks, mis ulatub Jõhvi lääneservast kuni Toila ristini ja sealt veidi edasi, on eelprojekt valmis. Transpordiameti projektijuht Kaie Kruusmaa esitles 2022. aasta juunis Jõhvi arengukonverentsil seda projekti koos multimeediafilmiga, mis näitas, kuidas tulevane maantee ja selle liiklussõlmed välja hakkavad nägema, ja pakkus tookord välja, et ehitus võiks alata 2025. aastal. Teelõigule on kavandatud mitmeid uusi kahetasandilisi liiklussõlmi, kogujateed koos ringristmikega, sillad, tunnel, ökodukt ja kergliiklusteed.