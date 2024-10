Kohtla-Järve kommunaalettevõtte juhiks sai Martin Lehtla

48aastane Martin Lehtla on tegelnud kommunaalmajandusega suurema osa oma tööelust. Ta on olnud muu hulgas endise Viru kaevanduse administratsiooni juht ning tegelnud haldusküsimustega ka teistes endistes Eesti Põlevkivi ettevõtetes.

Viimased 14 aastat on ta tegutsenud ettevõtjana ja tema ettevõte Dominum on osutanud haldusteenuseid. Tema klientideks on teiste seas olnud ka mitmed Ida-Virumaa kaubanduskeskused.