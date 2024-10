VIDEO ja PILDIGALERII Ida-Virumaa koolid jooksevad reedel terve päeva Eesti Vabariigi auks

Gümnaasiumi direktor Hendrik Agur sõnas, et 106-liikmeliste võistkondade kokkusaamine on olnud päris nõudlik logistiline ülesanne. "Ma olen tänulik kõigile, kes sellega hakkama on saanud, ja samuti neile, kes on tulnud jooksjaid raja äärde innustama," sõnas Agur, kes ise tuleb starti gümnaasiumi ankrumehena.