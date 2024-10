Narva kerkib portaal minevikust tulevikku

Narvskaja Gazeta kirjutas, et skulptuur on valmistatud betoonist, millele on lisatud 22 protsenti põlevkivituhka − materjali, mida leidub piirkonnas külluses.

"See pole lihtsalt skulptuur, see on portaal, üleminek ühest olekust teise. See tuletab meile meelde, kui tähtis on innovaatiline lähenemine, kasutamaks seda, mida varem ebavajalikuks peeti," ütles Narva kunstiresidentuuri direktor Johanna Rannula.