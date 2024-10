Toila valla esimese noore stipendiumi pälvis Gregor Männi

Gregor Männi kätt surub Toila vallavolikogu esimees Etti Kagarov, kes on teinud noormehega koostööd kaevandusmuuseumi juhina. Suvel valmis kaevandusmuuseumis uus elamusteenus − põgenemistuba −, mille algatasid valla noored ning mis valiti valla aasta teoks.

16aastane Gregor Männi on noormees, kelle kohta võib öelda, et kes teeb, see jõuab. Toila vald tunnustas teda selle eest 500eurose stipendiumiga.