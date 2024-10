Päästekomandod avavad huvilistele uksed

Uksed on avatud 26. oktoobril kella 13-15 kõikides Ida- ja Lääne-Virumaa päästekomandodes ja üritus on kõigile osalejatele tasuta. "Päästjad ja ennetuspartnerid on kohal, et jagada soovitusi, kuidas kriisiolukordadeks valmistuda ja milline võiks olla kodune kriisivaru. Kutsume kohale neid, kes vajavad selgust, mida tähendab varjumine või mis puhul tuleb evakueeruda," selgitas Ida päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Jaak Kirsipuu. Päästetöö huvilised saavad tutvuda ka päästetehnikaga.