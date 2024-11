Foto: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Elle Seliverstova, eesti keele õpetaja:

Minu arvates peaks hääleõigus olema kõigil kohalikel elanikel. Kas siis pass on oluline? Me ei tea, mis inimesel peas on − ta võib omada Eesti passi, aga kahju teha rohkem kui halli või mõne muu passi omanik. Ühtlasi ütlen seda ka, et jätku juba klooster rahule − kommunistid kiusasid usklikke taga, nüüd ei lasta neil jälle rahus elada...