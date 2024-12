"Viru laul 24" tõi Hirvo Survale aasta sillalooja tunnustuse

Hirvo Surva märkis, et Ida-Virumaa on tema kodukoht ja ta on siin palju käinud ka laulupeo pärast. "Mulle tundus, et Narvas on koorielu natukene soiku jäämas. Mõtlesime, et võiksime tuua koolinoored kokku, ka need, kes võib-olla kooris ei laulagi, et nendest tekiks üks Virumaa koor," selgitas dirigent, kuidas temast sai Eesti muusikanõukogu suurprojekti kunstiline juht.