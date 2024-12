Muinsuskaitseamet tunnistab Narva korstnate tähtsust, kuid nende kultuuriväärtust peab uurima

Narva linnavalitsus võtaks Balti soojuselektrijaama korstnad riikliku kaitse alla, kuid omanikfirma neid ülal pidada ei soovi, sest nende hooldus on kallis. Seetõttu tuleks Eesti Energia arvates nende säilitamisel lahendada hoolduse rahastamise küsimus.

Muinsuskaitseamet nõustub Narva linnavalitsuse seisukohaga, et Balti elektrijaama korstnad, mille Eesti Energia tahab lammutada, on olulised maamärgid, kuid nende kaitse alla võtmiseks peab olema selge, kuidas on korraldatud nende hooldus.