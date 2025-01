Kohtla-Järve aukodanikuks sai Aleksandr Dusman

Tema algatusel on sündinud mitmed uued traditsioonid, millest kuulsaim on iga-aastane vähemusrahvuste festival "Rahvuskultuuride loomepada".

Eelmise aasta lõpus Põhjarannikule antud pikemas intervjuus ütles Usbekistanis sündinud, kuid üle poole sajandi Kohtla-Järvel elav Dusman, et ta tahaks, et eri rahvusrühmade esindajatel oleks Ida-Virumaal mõnus elada ja nii iseenda kui ka ümbritsevate inimeste heaks tegutseda. "Mõnes mõttes on mu viimaste aastate tegevus just sellele suunatud olnudki," märkis ta.