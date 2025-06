VABA AEG Reedel on rokkooperi "Kohtla-Järve" videofilmi esilinastus

Gümnaasiumi direktori Hendrik Aguri sõnul on selle rokkooperi fännidel võimalik reedel sellele veel kord kaasa elada, seekord suurel ekraanil ja kvaliteetse heliga. Gümnaasiumi endise meediaõpetaja ja videokunstniku Kati-Jägel Paali eestvedamisel salvestati videosse rokkooperi esimene etendus, mis toimus Kohtla-Järve kultuurikeskuses.

Esilinastusele on oodatud kõik huvilised. Samal õhtul on võimalik plaate osta ning need tulevad müüki ka Apollo ja Rahva Raamatu kauplustes.