Väiksematel veisepidajatel on iga heinatuust arvel

Kuusmik on kuulnud, et mõnel väiksemal loomakasvatajal jäi sööta puudu. "Lehmi on neil vähe, aga maad, kust sööta teha, on ka vähe ja kui sealt ainult ühe niite saigi… Eks nad püüavad juurde osta, aga hind on päris krõbe ja kaugelt toomine teeb veel kallimaks. Isegi Setumaalt oldi nõus kohale tooma, aga see ei olnud vist väga kvaliteetne, keegi teadis rääkida, et luhahein."