Ida-Virumaa tasus Enn Sellikule 43 aastat vana võla

Enn Sellik ütles neljapäeval üllatuskingitust vastu võttes, et teda ei häirinud see, et ta tollal värvitelekast ilma jäi, vaid kohalike võimude suhtumine. "See oli masendav, et maailma hooaja edetabeli juht, Nõukogude Liidu rekordi omanik ja koht olümpiafinaalis ei maksnud tollal Ida-Virumaal midagi," meenutas ta ja lisas, et on on väga liigutatud, et teda nüüd sellisel ootamatul moel meeles peeti.