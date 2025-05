Narvas põrkas purjus rattur kokku autoga

Kelmid ehmatasid naist võlateate ja politseiga

19. mail sai 59aastane naine kõne, milles väideti, et tal on võlg ja selle tasumiseks tuleb sisestada oma Smart-ID PIN1. Seejärel helistati talle väidetavalt Swedbankist ja politseist ning saadud juhiste kohaselt pani naine oma pangakaardi Omniva pakiautomaati. Hiljem avastas naine, et tema pangakontolt on välja võetud 5075 eurot. Kelmusjuhtumi täpsemad asjaolud selgitab politsei välja kriminaalmenetluses.